Израиль до сих пор не предоставил собственную версию количества жертв в секторе Газа.

Представители ХАМАС утверждают, что с момента обострение конфликта с начала октября в Газе было убито более 8000 человек, более половины из которых – женщины и дети.

Израильские официальные лица в свою очередь утверждают, что на эти данные полагаться нельзя, поскольку органы министерства здравоохранения, ведущего учет, контролирует ХАМАС. Бригадный генерал Эял Гринбаум, начальник штаба ВВС Израиля в интервью The Times отметил, что Израиль до сих пор не предоставил собственную версию количества погибших гражданских лиц, поскольку это сложно сделать в военное время.

"Оценка потерь израильской стороной требует времени. Я не знаю цифры, но я знаю, что есть много жертв", – сказал он. Гринбаум не ответил, могут ли эти данные, озвученные ХАМАСом, быть преувеличенными.

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Бригадный генерал Эял Гринбаум обвинил ХАМАС в потерях среди гражданского населения, заявив, что группировка делает гражданских частью своей военной машины.

"Это не кампания, сейчас в Израиле идет война. Мы настаиваем на сохранении процесса выбора [военных] целей. Это наши ценности. К сожалению, есть много пострадавших. Мы стараемся избежать этих жертв. Но ХАМАС использует мирных жителей как часть этой войны. Несмотря на это, мы стараемся избежать жертв среди гражданского населения, но, к сожалению, иногда на этой войне это случается", – отметил он.

Эвакуация из сектора Газа-это надо знать

7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный удар по Израилю. Боевики вторглись на территорию Израиля и взяли в заложники более 200 человек.

После зачистки территории от боевиков Израиль усилил удары по контролируемому группировкой сектору Газа и начал подготовку к наземной операции, объявив своей военной целью полную ликвидацию ХАМАС.

Органы здравоохранения контролируемой палестинской террористической группировкой Газы утверждают, что более 8000 палестинцев погибли после того, как Израиль усилил авиаудары. МИД Украины подтвердил гибель в Израиле 21 украинца та сообщил о четырех погибших, среди которых трое детей, а также шести раненых в секторе Газа.

Израиль предупредил жителей Газы о необходимости покинуть север сектора. В то же время с эвакуацией населения возникли проблемы. 1 ноября стало известно, что боевики ХАМАС могут наконец позволить некоторым иностранцам и лицам с двойным гражданством покинуть сектор Газа и выехать на территорию Египта. Известно, что Министерство иностранных дел Украины начинает подготовительный процесс из эвакуации более 350 украинцев из сектора Газа через территорию Египта.

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