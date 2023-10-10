По ее словам, Путин мог передать эту информацию Ирану.

Племянница 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявила, что тот мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.

Мэри Трамп опубликовала в микроблоге Х (Twitter) скриншот заявления своего дяди, где он задается вопросом о возможности совершения террористических атак на территории США. "Те же самые люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши некогда прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" - написал он.

В своем посте Мэри спрашивает, почему Трампу до сих пор "позволяют разгуливать на свободе". "Этот маньяк, скорее всего, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля..." - написала она.

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Что известно о Мэри Трамп

Мэри Лие Трамп 58 лет, она является психологом и автором книг. Также она входит в Демократическую партию Соединенных Штатов Америки.

В 2020 году была опубликована ее книга "Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Она в первый же день продаж разошлась тиражом около миллиона экземпляров.

Мэри Трамп заявляла, что ее дядя должен покинуть пост американского президента. По ее словам, он "совершенно не способен руководить страной, и опасно позволять ему заниматься этим".

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