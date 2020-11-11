Олег Жданов

События последних дней вокруг Нагорного Карабаха были предсказуемы и логичны – и в плане поведения Турции, и в плане поведения России. Ведь фактически азербайджано-армянская война была противостоянием Турции России.

Победила Турция, получив впервые за 75 лет, со времен Второй мировой войны, возможность влиять на политическую ситуацию на Южном Кавказе

Россия считает, что в этой войне победила она. Однако, на самом деле, это не так. Победила Турция, получив впервые за 75 лет, со времен Второй мировой войны, возможность влиять на политическую ситуацию на Южном Кавказе. Это – главнейшее достижение Турции. Россия предпочитает молчать о том, что за ее миротворцами в Нагорном Карабахе будут присматривать турецкие наблюдатели.

Как бы там ни было, теперь Нагорный Карабах возвращается под юрисдикцию Азербайджана. При этом Российская Федерация сохраняет хорошие отношения с Азербайджаном, потому что не вмешалась в этот конфликт на данном этапе. Сильно ослабленная в политическом и военном отношении Армения при этом будет вынуждена прийти «на поклон» и за спасением к России, и та, как «старшая сестра», приголубит ее. А вся политическая ответственность за капитуляцию будет возложена на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По сути, Пашинян уже сам взял ее на себя. Потому, скорее всего, грядет смена политического руководства Армении, где Москва постарается поставить пророссийское руководство, вернув к власти партию Саркисяна, «партию войны». Россия при этом получит еще один анклав в виде целой Армении, где будет усиливать свое военное присутствие и перебрасывать туда войска, а также определять внешнюю и внутреннюю политику Армении.

Турция получает сухопутный коридор, соединяющий с Азербайджаном, и никто его контролировать не будет

Однако наибольшие преференции получит все-таки Турция. Несмотря на то, что российский миротворческий контингент будет размещаться в Нагорном Карабахе, он будет локализован границами самого Карабаха. Лачинский коридор всего лишь 5 км шириной. Количество миротворцев и техники четко регламентировано: 1920 солдат, 90 БТР и 380 машин. Большой военной угрозы для Азербайджана эти силы не представляют. Зато финансовые затраты на содержание миротворческого контингента ложатся на Россию. Еще придется построить объездную дорогу вокруг Шуши, а также восстанавливать частично поврежденную в результате военных мероприятий, в первую очередь, мобилизации, экономику Армении. Все это будут российские деньги.

Турция использует этот сухопутный коридор в том числе и для прокладки трубопроводов для нефти и газа из Средней Азии

Так что Россия получила еще одну головную боль.

Вместе с тем, Турция получает сухопутный коридор, соединяющий с Азербайджаном, и никто его контролировать не будет. Россия будет отвечать за безопасность этого коридора: российские пограничники обязаны будут охранять этот коридор от провокаций. Думаю, в конечном итоге, Турция использует этот сухопутный коридор в том числе и для прокладки трубопроводов для нефти и газа из Средней Азии через Азербайджан в Турцию. Это – старая стратегия Эрдогана, предусматривающая превращение Турции в южный газовый и нефтяной хаб. Мало того, что Эрдоган решает вопрос, обходя территорию Российской Федерации, так Россия еще и будет все это охранять… А турецкие наблюдатели будут четко следить за выполнением Россией своих обязательств в плане обеспечения мира.

Выходит, теперь Армения может хоть 20, хоть 30 лет готовиться к войне, но, пока там стоят российские миротворцы, мечту Армении о возврате Нагорного Карабаха силовым путем будет невозможно воплотить в жизнь.

Почему Россия, по сути, «сдала» Армению? Во-первых, Пашинян оказался у власти не с подачи Путина. Пашинян – ставленник «Газпрома». А ставленником Путина был Саркисян, представитель, так называемого, карабахского клана.

Россия, видимо, решила «убить всех зайцев одним выстрелом»

Во-вторых, ситуация в Нагорном Карабахе заходила в тупик. Алиев при поддержке Турции в последние пару лет все настойчивее требовал от России четкой «дорожной карты» по возвращению Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана. Первым «звоночком» была четырехдневная война в 2016 году, но Армения из нее вообще не сделала выводов.

Вот, Россия, видимо, решила «убить всех зайцев одним выстрелом»: сохранить хорошие отношения с Азербайджаном, дав ему возможность отвоевать Карабах, не поссориться с Турцией, получить ослабленную Армению, чтобы развернуть там контингент своих войск, т.е. усилить свое военное присутствие. И плюс – Россия получила возможность поменять политическое руководство Армении.

Россияне забыли самое главное: за ними теперь будут следить турки

Однако все получилось, как в «Божественной комедии» Данте, когда Бог распределял, кто за кем будет следить. Так вот, россияне забыли самое главное: за ними теперь будут следить турки. Так кто тогда бенефициар всей этой компании? Кто главный выгодополучатель? Турция и Азербайджан.

По сути, руками Российской Федерации Турция отныне будет регулировать ситуацию на Южном Кавказе.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса

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