Он считает, что европейская составляющая НАТО слишком зависит от Вашингтона.

Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петер Павел заявил, что Европа должна пересечь черту 2% собственных оборонных расходов, чтобы перестать быть зависимой от США.

Соответствующее заявление политик сделал в Брюгге в рамках торжественной церемонии по случаю начала учебного года в колледже Европы. По словам Павела, нужно усилить именно европейскую составляющую НАТО на континенте, увеличив соответствующее финансирование.

"Очень вероятно, что нам придется выйти за рамки 2-процентных расходов на оборону", - цитирует Politico.

В этом контексте лидер Чехии подчеркнул, что Европа не должна пренебрегать своими обязательствами безопасности, рассчитывая на доминирующую роль США, как поставщика безопасности в составе НАТО.

Павел подчеркнул, что надлежащее развитие европейских стратегических сил и средств было бы весомым вкладом в совместное трансатлантическое партнерство стран НАТО на континенте.

Также в своем выступлении Павел упомянул о расширении ЕС, поддержав вступление стран-кандидатов "до" какого-то гипотетического момента в будущем. Не тогда, когда страны будут иметь "идеальные" показатели для получения членства, а раньше, заявил он.

Франция также настаивает на уменьшении зависимости от США

Сейчас ЕС ищет пути для уменьшения зависимости от США и КНР. Об этом еще летом 2023 года вспоминало издание Reuters, обратив внимание на заявление Европейской комиссии о приоритете сотрудничества новым возможным партнером. Тогда речь шла о южноамериканском блоке Меркосур, который может открыть Европе доступ к ресурсам Латинской Америки

Ранее заявлением о необходимости уменьшить зависимость ЕС от США отличился лидер Франции Эммануэль Макрон. Он говорил, что Европа не хочет быть участником конфликта между США и Китаем за Тайвань.

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