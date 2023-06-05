Уния решила восстановить старые контакты.

ЕС ищет новых партнеров для того, чтобы уменьшить зависимость от США и Китая. Как сообщает Reuters, Европейская комиссия заявила о приоритете заключения договора с южноамериканским блоком Меркосур.

Это соглашение долго откладывалось, однако теперь ЕС хочет восстановить отношения с блоком. Для Европы важно получить приоритетный доступ к сырью и другим ресурсам Латинской Америки в условиях "роста геополитических вызовов".

Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС отмечает, что это соглашение позволит унии меньше полагаться на Пекин и Вашингтон. Особенно это будет позитивным шагом, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

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"Благодаря укреплению партнерства между двумя регионами, которые являются одними из наиболее тесно связанных в мире интересов и ценностей, ЕС и ЛАК (регион Латинской Америки и Карибского бассейна) будут иметь лучшие возможности для противостояния глобальным вызовам", - передает содержимое документа Reuters.

В нем также говорится, что Латинская Америка и Европа должны уменьшить свою зависимость от третих стран. Документ определяет дорожную карту для скорейшего заключения ряда соглашений о свободной торговле и партнерстве со странами Латинской Америки, а также для активизации двусторонних отношений с Мексикой и Бразилией.

Отношения Европы с блоком Меркосур: что известно

В 2019-м году ЕС и Меркосур заключили договор о зоне свободной торговли. Правда, в некоторых странах блоков он до сих пор не прошел ратификацию парламентами.

Например, в Париже заявили о том, чтобы Меркосур согласовал дополнительные обязательства, согласно правилам, действующим в ЕС. Эта сделка вызвала возмущение у французских фермеров, поэтому они не поддержали ее.

Меркосур включают Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и Венесуэлу.

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