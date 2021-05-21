Новый российский инструмент вредит также интересам самих россиян и подрывает отношения с ЕС в целом.

Какое государство самое недружественное в мире? В России недавно появился список, который якобы "отвечает" на этот вопрос. Три недели назад президент Владимир Путин поручил определить страны, которые будут считаться «недружественными» для России.

После этого начались споры, кто же может заслужить такой горький титул. США подходят на эту роль. Но также Украина, Великобритания, Польша, три страны Балтии, а после последних событий Чехия и Болгария тоже казались вполне возможными кандидатами, - пишет Neue Zürcher Zeitung. В конце концов, в российский список попали только США и Чехия. Но другим странам не стоит выдыхать с облегчением. Ведь в Москве обещают, что при необходимости будут менять список в соответствии с политической ситуацией.

Читайте такжеAtlantic Council: Империализм Путина сделал соседей России "недружественными странами"Ограничения, которые теперь официально действуют против "недружественных" стран, на первый взгляд касаются лишь бюрократии. Но последствия будут серьезными. Например, дипломатические представительства стран из списка не смогут нанимать россиян на работу. Посольство США вообще будет запрещено это делать, а в случае Чехии будут установлены жесткие ограничения.

Издание поясняет, что во многих посольствах административные, технические и даже консультативные функции выполняют россияне, граждане третьих стран или же собственные граждане, нанятые на местах. Знание местных условий очень важно. Технический персонал, водители и повара обслуживают персонал посольств. Но без права нанимать местных на работу многие функции просто будет невозможно выполнять. Две недели назад посольство США уже дало понять, что будет оказывать консульские услуги американцам в России лишь в экстренных случаях. Кроме того, граждане России не получат визы в США, разве что дипломатические.

И это вызвало волну недовольства. Ведь были сорваны не только туристические поездки. Студенты тоже не получат американские визы и не поедут на учебу. В экономически турбулентные времена многие российские граждане потеряли работу с хорошей зарплатой, которую давало посольство США. Поэтому от российской кары, как это часто бывает, пострадало и собственное же население.

Читайте такжеВ Чехии прокомментировали попадание в список "недружественных" стран РоссииМежду тем, в дипломатических кругах новый внешнеполитический инструмент Москвы вызвал беспокойство. Дипломаты говорят, что такое серьезное вмешательство в работу иностранных представительств несовместимо с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Такое поведение России сеет неопределенность. Никто не понимает, за какие «грехи» страны будут попадать в список «недружественных» и как избавиться от этого клейма.

Издание отмечает, что отношения между Россией и США и без того напряженные и испорченные. Но появление в списке «недружественных» Чехии, похоже, стало симптомом деградации отношений с ЕС. В союзе рассматривают клеймение страны-участницы как агрессивный выпад со стороны Москвы. Этот список и враждебная риторика – признаки того, как Россия изолирует самое себя во внешней политике.

Россия назвала недружественные государства

14 мая Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия. "Недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию.

Ранее стало известно, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

Создать перечень "недружественных" стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин.

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Перевод: Лесь Дымань