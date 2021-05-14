Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия.
Распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в тексте документа.
"Недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию.
Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.
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Ранее сообщалось, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.
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