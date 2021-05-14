"Недружественными" Россия решила признать только два государства

Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия.

Распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в тексте документа.

"Недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию.

Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.

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Ранее сообщалось, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

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Автор: Александр Топчий