Дипломат Хельга Шмид станет первой женщиной во главе секретариата ОБСЕ.

Немецкий дипломат Хельга Шмид займет пост генсека ОБСЕ, заявил действующий председатель организации Эди Рама. Она сменит Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли в июле.

Читайте такжеDer Spiegel: Внутренний хаос мешает ОБСЕ заниматься проблемой войны в Украине«На этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ — Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова верховным комиссаром по национальным меньшинствам»,— заявил Рама на онлайн-встрече совета министров ОБСЕ.

Кто такая Хельга Шмид

Хельга Шмид станет первой женщиной во главе секретариата ОБСЕ. С 2016 года она занимала пост генсека Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

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Автор: УНИАН