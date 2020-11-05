На нынешних выборах зафиксирована высокая явка.

Президентские выборы в США в 2020 году были конкурентными и хорошо управляемыми, несмотря на правовые неопределенности и логистические проблемы.

К такому выводу пришли наблюдатели ОБСЕ, сообщило "Радио Свобода".

В частности, в организации подчеркнули, что день выборов в США прошел мирно, без запугиваний и беспорядков, также была соблюдена свобода слова. Наблюдатели указали на высокую явку избирателей несмотря на пандемию и введенные ввиду этого ограничения.

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Кроме того, в ОБСЕ намерены изучить ситуацию по искам, поданным после голосования в США, они добавили, что обнародуют вывод по этому вопросу позже. Представители организации отметили, что их миссия в США пока не закончена, поскольку подсчет голосов в нескольких штатах продолжается.

Выборы в США: подробности

В США завершилось голосование на выборах. За пост президента США ведут борьбу Дональд Трамп и Джо Байден.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется

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Автор: УНИАН