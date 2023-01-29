Власти стран Северной Европы считают, что ситуация с безопасностью в Турции может быстро ухудшиться.

Финляндия разослала своим гражданам, находящимся в Турции, предупреждения с призывом избегать массового скопления людей и другие советы, связанные с безопасностью.

Аналогичные предупреждения выпустили Швеция, Дания и Норвегия, пишет Yle.

С декабря Финляндия рекомендует гражданам, собирающимся в Турцию, проявлять особую осторожность: избегать любых поездок в приграничный регион Турции и Сирии, а также избегать ненужных поездок в восточную Турцию вблизи границы с Ираном и Ираком. Эти рекомендации все еще в силе.

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"Ситуация с безопасностью в стране может быстро ухудшиться. Военная операция Турции на северо-востоке Сирии продолжается, Турция продолжила антитеррористическую операцию на севере Ирака", – говорится на сайте министерства.

Параллельно с тем, как страны Северной Европы выпустили предупреждения, МИД Турции обвинил информационный бюллетень для турецких граждан за границей. Ведомство заявляет, что "в некоторых странах Европы наблюдается усиление антиисламских, ксенофобских, расистских и пропагандистских выступлений" против Турции "со стороны групп, связанных с террористическими организациями". МИД рекомендует быть начеку, избегать демонстраций и сохранять спокойствие в случае нападения.

Напряжение в отношениях Турции со Швецией и Финляндией - последние новости

Как известно, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, которую ратифицировали 28 из 30 стран-участниц Альянса. Венгрия не выдвигает никаких условий, но и продвижению заявки этих стран не способствует, в то время как Анкара заявляет, что не согласится на вступление этих стран в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что "обе страны не имеют четкого отношения к террористическим организациям", а Швеция, по его словам, и вовсе – "инкубационный центр террористических организаций".

Россия, ранее угрожавшая Швеции и Финляндии вторжением из-за их стремления вступить в НАТО, уже активизировала усилия, направленные на ухудшение отношений между этими странами и Турцией. 22 января возле турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран, что вызвало бурную реакцию Турции. Вскоре стало известно, что эта акция - провокация россиян. 29 января Палудан провел аналогичную акцию - возле посольства России в Дании.

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