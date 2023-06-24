Он заявил, что его тик-токеры уже выехали в "зону напряженности".

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее в РФ. Он назвал действия главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина гнусным предательством.

"Все происходящее - нож в спину и настоящий военный мятеж!", - высказал он свое мнение. Он также напомнил, что не раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров.

В связи с этим Кадыров даже пригрозил, что "подобные действия могут привести к кровавым последствиям".

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Также глава Чечни высказал очередную оду главе Кремля, мол тот знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и полностью контролирует ход проведения так называемой "СВО". "И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!", - заявил Кадыров.

Кроме того, он обратился к патриотам не вестись на провокации. "Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина", - высказал свое мнение он.

Также он сичтает, что Пригожин сделал вызов государству.

"Бойцы минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России", - пообещал вожак тик-токеров.

"Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!", - заключил он.

Пригожин против Минобороны РФ: мятеж в России

23 июня вечером главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российских кадровыйх военных в обстреле "вагнеровцев", однако там отрицают его слова.

После этого главарь "наемников" распространил ряд аудио с угрозами в адрес российйского минобороны, а утром 24 июня он с наемниками якобы дошел до Ростова, где якобы потребовали встречи с Шойгу и Герасимовым.

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