В КРП заявили, что система власти РФ находится на грани политического коллапса

Клуб рассерженных патриотов (КРП) прокомментировал недавние события в РФ. Там даже распространили официальное заявление по этому поводу.

В нем говорится, что с момента своего основания Клуб рассерженных патриотов (КРП) не раз предупреждал о вероятности вооруженного мятежа в России.

"Многие нас не слушали, кто-то даже посмеивался. И вы не поверите... Вооруженный мятеж в России действительно начался", - говорится в сообщении.

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Также в КРП утверждают, что в настоящее время наемники ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина взяли под контроль миллионный Ростов-на-Дону, а несколько крупных колонн движутся в сторону Москвы.

"Система власти в РФ долгое время игнорировала ситуацию с руководством армии, допустившим провалы и поражения на фронте. Система власти РФ не смогла предотвратить развивающийся военный переворот, несмотря на явный конфликт наемников и руководства Минобороны. Как результат - система власти РФ находится на грани политического коллапса", - утверждается в сооющении.

При этом в КРП заявили, что чем бы ни закончился этот конфликт, привычный за последние 20 лет внутриполитический расклад изменится:

Наше Отечество находится на грани катастрофы.

Гражданская война в тылу может окончательно подорвать фронт и привести к унизительному поражению в войне.

А поражение в войне - к концу России.

Там отметили, что разрабатывают план по дальнейшим действиям русских патриотов.

"А уже завтра пройдет "Вече Победы", в котором примут участие все здоровые патриотические силы России", подыожили там.

Что такое "Клуб рассерженных патриотов"

Один из бывших главарей "ДНР" Павел Губарев и террорист Игорь Стрелков-Гиркин создали "Клуб рассерженных патриотов". Губарев призывал к революции в России и фактически заявлял, что планирует вместе со своим соратником Стрелковым-Гиркиным, свержение российской власти.

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