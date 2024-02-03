Мужчина, у которого была ракета, полицейских не ждал и был "крайне недоволен" тем, что история попала в СМИ.

В гараже одного из жителей США обнаружили старую ракету, выпущенную во времена холодной войны и она должна была нести ядерную боеголовку.

Ракета была не опасна, поскольку ни топлива, ни боеголовки в ней не было, пишет Би-би-си. Отмечается, что полицейские обнаружили находку после звонка из Национального музея Военно-воздушных сил США в Огайо. Оказывается, накануне им позвонил мужчина и предложил отдать им ракету, которая находится в его гараже.

Получив эту информацию, полиция отправила в гараж к мужчине группу взрывотехников.

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Полиция сообщила, что в гараже была найдена "ракета Douglas AIR-2 Genie (ранее известная как MB-1) - неуправляемая ракета класса "воздух-воздух", которая имела ядерную боеголовку W25 мощностью 1,5 килотонны".

Мужчина, который предложил отдать ракету музею, полицейских не ждал и был "крайне недоволен" тем, что история привлекла внимание СМИ. Оказывается, сотрудники Национального музея ВВС не предупредили его, что позвонили в полицию.

Владелец ракеты рассказал, что она до этого принадлежала его соседу и была куплена на распродаже частной коллекции.

"Полиция оставила ракету местному жителю, чтобы ее можно было восстановить и выставить в музее", - сообщили в полиции.

Что такое ракета AIR-2 Genie

Ракету AIR-2 Genie использовали США и Канада во времена холодной войны. Она была разработана в 1950-х годах и стала первой в мире ядерной ракетой класса "воздух-воздух" и предназначалась для ударов по бомбардировщикам.

Ракета была применена на учениях только единожды в истории, в 1957 году. Производство таких ракет прекратилось в 1962 году, однако они были на вооружении у США до начала 1980-х годов.

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