В гараже одного из жителей США обнаружили старую ракету, выпущенную во времена холодной войны и она должна была нести ядерную боеголовку.
Ракета была не опасна, поскольку ни топлива, ни боеголовки в ней не было, пишет Би-би-си. Отмечается, что полицейские обнаружили находку после звонка из Национального музея Военно-воздушных сил США в Огайо. Оказывается, накануне им позвонил мужчина и предложил отдать им ракету, которая находится в его гараже.
Получив эту информацию, полиция отправила в гараж к мужчине группу взрывотехников.
Полиция сообщила, что в гараже была найдена "ракета Douglas AIR-2 Genie (ранее известная как MB-1) - неуправляемая ракета класса "воздух-воздух", которая имела ядерную боеголовку W25 мощностью 1,5 килотонны".
Мужчина, который предложил отдать ракету музею, полицейских не ждал и был "крайне недоволен" тем, что история привлекла внимание СМИ. Оказывается, сотрудники Национального музея ВВС не предупредили его, что позвонили в полицию.
Владелец ракеты рассказал, что она до этого принадлежала его соседу и была куплена на распродаже частной коллекции.
"Полиция оставила ракету местному жителю, чтобы ее можно было восстановить и выставить в музее", - сообщили в полиции.
Что такое ракета AIR-2 Genie
Ракету AIR-2 Genie использовали США и Канада во времена холодной войны. Она была разработана в 1950-х годах и стала первой в мире ядерной ракетой класса "воздух-воздух" и предназначалась для ударов по бомбардировщикам.
Ракета была применена на учениях только единожды в истории, в 1957 году. Производство таких ракет прекратилось в 1962 году, однако они были на вооружении у США до начала 1980-х годов.