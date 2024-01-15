ВВС Великобритании будут использовать штурмовики F-35B Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P-8.

Великобритания отправит 20 000 военнослужащих на одни из крупнейших военных учений НАТО со времен Холодной войны.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время выступления в Лондоне в понедельник объявил о направлении военнослужащих армии, флота и ВВС Великобритании для участия в учениях с участием 31 страны, сообщает The Guardian.

Он сказал, что вклад в учения "Стойкий защитник" обеспечит "жизненно важную уверенность в отношении угрозы Путина", и предупредит, что Запад стоит на "перепутье".

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Около 16 000 военнослужащих с танками, артиллерией и вертолетами будут переброшены из британской армии по всей Восточной Европе, начиная со следующего месяца, в рамках учений.

Королевский флот направит более 2000 моряков на восемь военных кораблей и подводных лодок, а более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут отправлены за Полярный круг. ВВС Великобритании будут использовать штурмовики F-35B Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P-8.

"Мы живем в новую эпоху, и мы должны быть готовы сдерживать наших врагов, готовы вести за собой наших союзников и готовы защищать нашу нацию, когда бы ни поступил призыв. Сегодня наши противники усердно восстанавливают свои заграждения, реанимируются старые враги, перерисовываются линии фронта, танки буквально стоят на полях Украины, а основы мирового порядка сотрясаются до основания. Мы стоим на перепутье", - сказал Шаппс.

Британские войска в НАТО - детали

Тысячи британских солдат перейдут в резерв в качестве подразделения первого реагирования на угрозы членам НАТО, объявило Министерство обороны.

Объединенная оперативная группа очень высокой готовности (VJTF) альянса, созданная после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году и которая приобрела новое значение после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году, выступает в качестве первой линии обороны НАТО против враждебных сил.

Германия возглавляла силы реагирования, но 1 января 2024 года передаст их Великобритании. Роли среди членов НАТО меняются каждый год.

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