Этот недостаток существенно влияет на способность Сил обороны наносить удары по солдатам оккупационной армии.

Украинской армии остро не хватает беспилотников с "ночным зрением", поскольку сейчас противник пытается осуществлять все перемещения именно в ночное время суток. Об этом изданию Business Insider на условиях анонимности рассказал украинский оператор беспилотника и эксперт по дронам.

Он отметил, что в течение светового дня войска с обеих сторон, как правило, прячутся в оборонительных сооружениях, а все маневры совершают ночью. Но поскольку для работы беспилотников в темноте требуется более дорогое оборудование, возможности Украины для нанесения ударов в это время ограничены. Сверхдешевые дроны FPV, которые в основном используются на фронте, просто не имеют нужного оборудования и не подходят для применения ночью.

"Иногда Украина может не иметь такого оборудования или не желать использовать его на одноразовых ударных беспилотниках, которые она часто использует для ударов по россиянам, потому что Украина часто не хочет добавлять более дорогое оборудование для беспилотника, который предназначен быть уничтоженным", – пишет Business Insider, не уточняя, какая именно структура здесь подразумевается под словом "Украина".

Видео дня

Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по борьбе с дронами и исполнительный директор Института технической политики Корнелла Брукса, сказал, что это становится проблемой зимой, когда ночи длиннее.

"Если вам не хватает тепловизионных камер и камер ночного видения, которые вы хотите использовать для ночного захвата целей - тогда вы не можете работать во время больших отрезков 24-часового периода", — сказал он,

Эксперт отметил, что эта проблема касается и России, но в меньшей степени, поскольку россияне чуть меньше полагаются на категорию самых дешевых дронов.

Беспилотники на фронте в Украине

Как писал УНИАН, швейцарский стартап Destinus тайно поставляет Украине ударные БПЛА. Компанию Destinus называют "одним из основных европейских поставщиков военных беспилотных летательных аппаратов в Украине". Ирония заключается еще и в том, что учредителем компании является бывший гражданин России.

Также мы рассказывали, что Украина, вероятно, сорвала на полгода производство лучшего российского БПЛА "Ланцет", устроив удачную диверсию. В августе на Загорском оптико-механическом заводе под Москвой произошел мощный взрыв, после чего у россиян начались проблемы за "Ланцетами".

Вас также могут заинтересовать новости: