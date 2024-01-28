Новосозданная партия требует закрыть ЕС для новых членов и усилить сотрудничество с РФ.

В Германии появилась пророссийская партия "Союз Сары Вагенкнехт". Она призывает прекратить оказывать Украине военную помощь. Лидер политической силы утверждает, что войну можно будет быстро завершить переговорами.

Как пишет DW, на своем первом съезде в субботу, 27 января, в Берлине новая партия представила себя как объединение недовольных всего политического спектра. В их документе указывается требование к немецкому правительству о прекращении поставок оружия в Украину. Якобы это поможет уговорить РФ пойти на переговоры.

"Союз Сары Вагенкнехт" считает, что для обеспечения устойчивого мира и безопасности в Европе необходимо включить РФ в долгосрочный европейский мирный порядок. Члены партии также призывают к возобновлению импорта российских энергоресурсов, ограничению миграции в Германию и отмене санкций в отношении Москвы.

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Кроме того, политическая сила критикует и Евросоюз. Лидер партии подчеркивает, что государства-члены должны иметь больше полномочий. Она также добивается "моратория на расширение ЕС", категорически отвергая переговоры по вступлению в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией. Стоит добавить, что эта Сара Вагенкнехт поддерживает Россию и ранее была лидером левой партии в бундестаге.

Война в Украине - помощь Германии

Как недавно сообщал УНИАН, Германия планирует в 2024 году обучить не менее 10 тысяч солдат ВСУ. Министр обороны ФРГ обещает Украине дополнительные поставки артиллерии и артиллерийских боеприпасов и более 80 танков Leopard 1. также Писториус обещает Украине поставки бронетранспортеров, инженерных танков, включая мостоукладчики, 450 защищенных машин, систем разминирования, беспилотников, радаров и систем разведки.

Германия ведет переговоры об обменном соглашении, согласно которому она будет поставлять Великобритании и Франции крылатые ракеты большой дальности, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями оружия.

Кроме того, Украина и Германия близки к согласованию гарантий безопасности.

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