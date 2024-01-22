Споры происходят в неудобный момент для Украины, поскольку растет беспокойство, что поддержка Киева остается под вопросом.

Страны Европейского Союза, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в том, что они не предоставили Украине достаточно оружия, угрожая разорвать единство блока, поскольку Киев вступает в решающую фазу войны. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить больше финансирования и заявил, что невыполнение этого пойдет на пользу президенту России Владимиру Путину и станет угрозой безопасности Запада.

"Споры происходят в неудобный момент для Украины, поскольку растет беспокойство, что поддержка Киева остается под вопросом, поскольку более 100 миллиардов долларов США и ЕС задерживаются из-за политической борьбы. Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят этот вопрос в понедельник вечером в Берлине", - пишут авторы.

Как известно, Германия настаивает на том, чтобы Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предоставила обзор запланированной финансовой и военной помощи Украине от государств-членов.

"Переговоры о проведении аудита под руководством Германии, целью которого является предоставление Украине лучшей видимости по поддержке, которую она может ожидать в этом году, происходят накануне экстренного саммита 1 февраля, когда лидеры будут пытаться договориться о пакете помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, который Венгрия заблокировала в декабре", - напоминает СМИ.

Издание добавляет, что европейская помощь Украине становится критически важной, поскольку финансирование США остается заблокированным в Конгрессе, и Киев может начать страдать от дефицита уже в марте.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба откровенно обратился к главам МИД Евросоюза. В частности, он заявил, что ЕС должен увеличить поставки Киеву оружия и утвердить долгосрочную программу поддержки.

Также УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала жесткое заявление перед началом заседания Совета министров глав МИД стран Евросоюза. Она отметила, что центральной задачей ЕС является "несмотря на все турбулентности в мире не прекращать нашу поддержку Украины".

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