Член Республиканской партии назвал разговор с президентом США приятным, выяснили журналисты.

В США произошло новое покушение на Трампа. После инцидента бывший президент Штатов и кандидат на этот пост - республиканец Дональд Трамп, провел телефонный разговор с американским лидером.

Представитель Республиканской партии назвал разговор с главой Штатов приятным, пишет The Hill, ссылаясь на заявление Трампа. "У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите со стороны Секретной службы", - поделился политик.

По сведениям журналистов, в Белом доме разговор назвали "сердечным". "Белый дом… сказал, что Байден выразил свое облегчение по поводу того, что Трамп в безопасности", - отмечается в материале.

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Важные новости США о покушении на Трампа - что уже сообщалось

16 сентября во Флориде 58-летний Райан Уэсли Рут просунул дуло винтовки через ограждение по периметру поля для гольфа Дональда Трампа, когда там находился республиканец. Из-за этого агент Секретной службы открыл по Руту огонь. Злоумышленника задержали.

Позже Джо Байден прокомментировал инцидент, в частности, сказал, что Секретной службе "нужна дополнительная помощь". Трамп, в свою очередь, утверждал, что причиной нового покушения якобы стала "риторика" его оппонентов - Байдена и кандидата в президенты США, вице-президента Камалы Харрис.

Стоит отметить, что новое покушение на Трампа произошло примерно через два месяца после того, как на митинге в поддержку республиканца в Батлере (штат Пенсильвания) стрелок открыл огонь и ранил политика в ухо. В результате стрельбы погиб один участник митинга. Злоумышленник был ликвидирован.

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