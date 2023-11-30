Эксперты в области здравоохранения заявили, что ценой такого шага будут до 5000 смертей в год.

Новое правительство Новой Зеландии заявило, что отменит закон, которым постепенно запрещалась вся продажа сигарет в стране в течение нескольких десятилетий. В следующем году закон, принятый при предыдущем правительстве Джасинды Ардерн, должен был запретить продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года.

Курение является основной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, и политика государства была направлена ​​на то, чтобы помешать молодым поколениям приобретать зависимость от никотина. Однако новый министр финансов Никола Уиллис, представляющая победившую на выборах "Национальную партию", заявила, что партнеры по правящей коалиции "настояли" на отмене законов, пишет New York Times.

В 2022 году страна приняла новаторский закон , который вводил постоянное повышение возраста курения, чтобы лишить людей, родившихся после января 2009 года, возможности легально покупать сигареты. Его целью было предотвращение смертей, связанных с курением, и экономия на системе здравоохранения миллиардов долларов. Меры включали сокращение количества розничных продавцов табачных изделий на 90% и ограничение уровня никотина в сигаретах. В основе реформы лежали исследовательские модели, показавшие, что законы о запрете курения могут спасти до 5000 жизней ежегодно. Программа борьбы с табаком предусматривала постепенное повышение возраста курения, - так, к 1 января 2027 года продажа табачных изделий была бы запрещена лицам, родившимся 1 января 2009 года или позже - пока не охватила бы всё население. Закон должен был вступить в силу с июля 2024 года.

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Эксперты в области здравоохранения резко раскритиковали внезапный поворот ситуации: "Мы потрясены и возмущены... это невероятно ретроградный шаг по отношению к ведущим мировым, абсолютно превосходным мерам здравоохранения. Большинство групп здравоохранения в Новой Зеландии потрясены действиями правительства и призывают их отступить", - сказал профессор Ричард Эдвардс, исследователь по борьбе против табака и эксперт по общественному здравоохранению в Университете Отаго в интервью BBC.

В то же время премьер-министр Кристофер Люксон заявил, что отмена закона предотвратит появление скрытого табачного рынка и предотвратит попадание магазинов в руки преступников:

Концентрация распространения сигарет в одном магазине в одном маленьком городке станет огромным магнитом для преступности"

Люксон заявил, что его правительство продолжит снижать уровень курения посредством образования и других мер по борьбе с курением.

"Совершенно очевидно, что мы по-прежнему хотим видеть меньшее количество курящих людей, но мы не думаем, что политика уходящего правительства — лучший способ добиться этого", - добавила Никола Уиллис.

Но эксперты в области общественного здравоохранения выразили разочарование отменой запрета, заявив, что это может стоить до 5000 жизней в год и нанести особенный ущерб маори, среди которых более высокий уровень курения.

"Это серьезная потеря для общественного здравоохранения и огромная победа для табачной промышленности, чьи прибыли будут увеличены за счет жизней новозеландцев", - сказала профессор Лиза Те Моренга, председатель неправительственной отраслевой группы Health Coalition Aotearoa. Она привела в пример исследование, которое показало, что отменённый закон позволил бы сэкономить $1,3 млрд на расходах системы здравоохранения в течение следующих 20 лет, если он будет полностью реализован, и снизит уровень смертности на 22% для женщин и на 9% для мужчин.

"Я думаю, что это шаг назад, - заявил Робин Голд, эксперт по политике здравоохранения из Университета Отаго в Новой Зеландии. - На самом деле никто кроме промышленности и людей, занимающихся продажей табака, не хотят этого."

Пачка сигарет в Новой Зеландии продается примерно за 35 новозеландских долларов, или 21 американский доллар, а налог с продаж и акцизные сборы составляют примерно 70% цены.

Ранее во Франции заявили о том, что готовятся запретить курить одноразовые электронные сигареты.