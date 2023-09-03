Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун ранее призвал уберечь молодежь от вредного воздействия одноразовых электронных сигарет.

Французское правительство хочет ввести национальную программу борьбы с курением на фоне массового потребления обществом табака.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что в первую очередь планируется запретить одноразовые электронные сигареты. Соответствующее решение правительства может начать действовать в стране уже в скором времени.

"Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому привыкает молодежь. Так они приобретают вредную привычку и начинают курить", - сказала Борн.

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Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун ранее призвал уберечь молодежь от вредного воздействия одноразовых электронных сигарет. По его мнению, молодые люди таким образом приучаются к курению. Браун назвал "экологической чепухой" то, что "одноразки" пригодны для многократного использования.

Борьба с табакокурением

В декабре прошлого года Новая Зеландия стала первой в мире страной, принявшей закон, который запрещает курение для будущего поколения.

В Украине с июля прошлого года запрещено курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в общественных местах.

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