Всего Норвегия ввела ограничения против 1678 физических и юридических лиц из РФ.

Норвегия ввела новый пакет санкций против Российской Федерации. Соответствующие ограничения были приняты Евросоюзом в десятом пакете, который объявили 25 февраля.

Как сообщает правительство Норвегии, в санкционный список попали 87 физических и 34 юридических лица РФ. Всего эта страна уже ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, власти Норвегии продлили обязательства по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка. Также продолжается запрет для граждан страны-агрессора занимать руководящие должности в органах управления.

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Норвегия расширила запрет на экспорт товаров двойного значения, которые могут использоваться военно-промышленным комплексом РФ. Речь идет, в частности, о некоторых строительных товарах, товарах авиационной промышленности и технологиях. Введены и новые ограничения на импорт из России битума, асфальта, синтетического каучука и сажи.

Последствия санкции против России

Западные санкции против РФ были направлены на ослабление ее военного потенциала. По данным британской разведки, Россия потеряла возможность восстанавливать потери наиболее сложных и высокотехнологичных видов вооружений.

Кроме того, ощутимо страдает нефтегазовый сектор России. В Кремле уже заявили, что в этом году им придется пойти на сокращение нефтедобычи.

Недавно в ЕС придумали, как заблокировать импорт российского газа.

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