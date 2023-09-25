Правительство Германии выделит землям максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году.

В 2024 году Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, которую она выделяет землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Такое решение приняли на фоне усиления экономии бюджетных расходов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в понедельник, 25 сентября, правительство Германии уведомило власти земель, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году. Примечательно, что в этом году эта сумма составляет 3,75 миллиарда.

Федеральное правительство страны не обещает, что финансирование будет соответствовать уровню 2023 года в будущем. Кроме того, будет отменен вклад в расходы на поддержку и интеграцию украинских беженцев.

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Представитель Министерства финансов Германии сообщил агентству, что встреча федерального правительства и правительств земель по финансовой поддержке беженцев результатов не принесла.

"По сути, земли несут ответственность за размещение беженцев и заботу о них. Федеральное правительство осознает Национальное измерение вопроса", - подчеркнул он.

Отмечается, что федеральное правительство Германии также отменит свой вклад в расходы на интеграцию украинских беженцев.

Украинские беженцы в ЕС: это стоит знать

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину миллионы украинцев оказались за границей. Значительная часть украинских беженцев находится в странах ЕС. Там они получили временную защиту, которую один раз уже продлили.

19 сентября 2023 года Европейская комиссия предложила продолжить временную защиту для беженцев из Украины с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Теперь такое предложение должен поддержать Европейский Совет.

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