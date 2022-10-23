В Минобороны Нидерландов отметили тот значительный прогресс, который показывают украинские военные.

Нидерланды выделят Украине дополнительные 500 миллионов евро на военное оборудование в рамках шестого пакета помощи. Его готовят через Европейский фонд мира.

Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.

"Поставки оружия и боеприпасов оправдывает себя, так же как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать свое оружие. Мы видим, что Украина выигрывает от всего этого прогресс в военной сфере", - заявила глава министерства Кайса Оллонгрен.

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По словам министра, украинские военные показывают значительный прогресс. Оллонгрен отметила необходимость продолжать поддержку Сил обороны Украины.

В Минобороны Нидерландов добавили, что военная миссия ЕС сосредотачивается на подготовке украинских военных в Польше и Германии, например, в сфере разминирования или иных специализированных вопросов.

Помощь Нидерландов в войне

Рано утром 24 февраля без объявления войны российские оккупанты вторглись на территорию Украины.

Нидерланды поддерживали Украину антироссийскими санкциями, открывали центры для украинских беженцев, а также приобщались к инициативам официального Киева.

В марте Оллонгрен заявила, что Нидерланды и другие страны-члены НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине, даже если эти поставки могут стать целью российских атак.

29 июня стало известно, что Германия и Нидерланды доставят в Украину дополнительные шесть гаубиц 155-мм калибра Panzerhaubitze 2000.

В августе премьер страны Марк Рютте подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов. Тогда анонсировали передачу современного тяжелого вооружения, самоходных гаубиц и броневиков.

Как сообщал УНИАН, Нидерланды настаивают на увеличении поставок оружия для Украины.

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