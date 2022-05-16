Власти рассматривают вероятность принудительных мер в отношении муниципалитетов, которые отказываются принимать украинцев, бегущих от войны.

Поток украинских беженцев в Нидерланды не прекращается, в то же время муниципалитеты неохотно предоставляют им убежище. Власти пытаются решить эту проблему и анонсировали открытие нового центра, который будет доступен в течение пяти лет.

Об этом пишет Volkskrant.

В пятницу премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что ему очень стыдно за прием украинских беженцев в Нидерландах. По его словам, меры по принуждению муниципалитетов к приему беженцев "неизбежны".

Государственный секретарь Эрик ван дер Бург призвал муниципалитеты предоставить по меньшей мере десять тысяч коек для беженцев. На этой неделе ван дер Бург рассмотрит возможные принудительные меры по размещению беженцев.

На его призыв откликнулись три муниципалитета. Украинцев размещают в спортзалах, а также в кризисных приютах. Обычно, в таких убежищах можно разместить несколько сотен человек.

Однако уже через неделю беженцы должны оставить приют и искать себе другое жилье. Нередко беженцы оказываются под открытым небом и просят о помощи. Власти призывают муниципалитеты организовать более структурный прием беженцев, чтобы избежать таких ситуаций.

Ни одно из предлагаемых приютов не является идеальным долгосрочным структурным решением. Поэтому на прошлой неделе власти муниципалитета Лейден анонсировали открытие нового центра для лиц, ищущих убежище. Он сможет приютить по меньшей мере 400 человек. Сообщается, что это убежище может быть доступно в течение пяти лет.

Ранее польские чиновники вместе с представителями бизнеса и неправительственных организаций разработали рекомендации по интеграции и трудоустройству беженцев с Украины.

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