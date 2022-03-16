Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что страны поддержат право Украины на защиту от российских оккупантов.

Нидерланды и другие страны-члены НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине, даже если эти поставки могут стать целью российских атак.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на встрече с министрами обороны НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

"Украина имеет право защищаться, мы будем это поддерживать", - сказала Оллонгрен.

Как сообщал УНИАН, в США депутаты из Республиканской партии призвали президента Джо Байдена предоставить Украине истребители и системы противовоздушной обороны для защиты от агрессии Российской Федерации.

А 13 марта стало известно, что Вашингтон передаст Украине вооружение на сумму $200 млн.

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