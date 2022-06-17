Пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС.

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает RTL.

Премьер Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии "разумным компромиссом" во время своей пресс-конференции после заседания правительства. По его словам, с таким выводом могут согласиться как сторонники, так и оппоненты кандидатства Украины.

Рютте заявил, что правительство удовлетворено тем, что Украине дали "дополнительное домашнее задание". "Система присоединения к ЕС остается на месте. В то же время сигнал был послан", - сказал премьер.

"Как кабинет министров мы сказали: мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем, что это разумно. Поэтому давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды позитивно относятся к этому", - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра.

По его словам, пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС. Для этого страны должны соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. И в этом процессе уступок не будет, сказал Хукстра. "Это не процессы, которые идут с сегодняшнего дня на завтра", - отметил он.

В среду Палата представителей парламента Нидерландов будет обсуждать позицию Нидерландов на этом саммите ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

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