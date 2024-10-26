Западные европейцы не хотят слышать гул тренировочных самолетов над головой и видеть, как танки давят цветочки на военных полигонах.

Армия Нидерландов не может как следует подготовиться к приближающейся войне России против НАТО из-за сопротивления экологов и гражданского населения, проживающего вблизи военных полигонов. Об этом пишет Defense News.

Созерцая события в Украине, армия Нидерландов хочет отрабатывать навыки ведения окопной войны, но жесткие экологические нормы в этой стране "почти не позволяют брать лопату на ее учебные полигоны", говорится в публикации.

Военно-воздушные силы тоже сталкиваются с препятствиями на пути повышения своей боеготовности. Пилотам нужно чаще летать на своих истребителях F-35, но они ограничены крошечными полетными зонами вблизи авиабаз.

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"Новая гражданско-военная головоломка страны является символом подобных событий в других странах Европы, где пространство ограничено в густонаселенных районах, а современные правила настроены на согласование экономических и экологических целей, а не вопросов войны и мира", - пишут аналитики.

Сейчас нидерландское правительство прилагает усилия, чтобы вернуть военным по крайней мере часть того пространства для тренировок, которое было им доступно во времена холодной войны. Этот план правительства уже вызвал более 2200 письменных вопросов от граждан, компаний и местных политиков, обеспокоенных тем, что в их местности военные будут учиться стрелять, копать и летать.

Так, один обеспокоенный владелец кемпинга волновался, что шум от истребителей F-35 над головой повредит его бизнесу. Владельцев частных загородных домов беспокоит, что их имения оказались в "красном круге на карте" - в зоне потенциальной опасности, которая возникает вокруг склада с боеприпасами.

Министерство обороны присматривается к территории, где можно отрабатывать высадку речного десанта, но природоохранная группа Natuurmonumenten возмущена такими планами, потому что в том болоте растут редкие орхидеи и останавливаются перелетные птицы.

"Граждане все признают, что это все нужно, но как только это происходит возле их домов, вдруг они этого не хотят. Это, конечно, непоследовательность в рассуждениях", - говорит старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра Clingendael Institute Дик Занди.

Готовность НАТО к войне с РФ

Как писал УНИАН, в случае нападения России вся Европа может выставить всего 300 тысяч солдат. Хотя номинально страны НАТО совокупно имеют около 2 миллионов солдат, реально выставить на поле боя удастся лишь мизерную часть этого.

Также мы рассказывали, что страны НАТО не готовы к войне на истощение, как сейчас в Украине. Западные армии имеют ошибочную для такой войны доктрину маневренного боя, их оборонный комплекс является слишком уязвимым для атак и слишком неповоротливым.

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