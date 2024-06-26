Все надежды Европы в таком случае - на Польшу и США.

На фоне растущих военных угроз, в частности со стороны России, страны Европы не могут решить проблему нехватки личного состава в своих армиях. Максимум, что могут выставить европейские союзники НАТО против России, это лишь 300 тысяч солдат, пишет Financial Times.

Два года назад на фоне российского вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц провозгласил Zeitenwende - "переломный момент" в немецкой политике по вопросам обороны. С тех пор Берлин значительно увеличил расходы на оборону, но проблема нехватки самих солдат никуда не делась.

Имея в строю 181 000 военнослужащих, немецкой армии не хватает по крайней мере 20 000 солдат до полной штатной численности. Как отмечает Financial Times, это самый большой дефицит среди армий Европы, но далеко не единственный.

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Годами армия Британии не могла выполнить ежегодные целевые показатели набора военных, а в прошлом году ее сухопутные силы потеряли 4000 солдат. Французские вооруженные силы, крупнейшие в Европе с почти 203 тысячами военных, тоже не имеют полного комплекта солдат и в целом сократились на 8% за последнее десятилетие. В Италии численность армии сократилась за десять лет с 200 000 до 160 900 сегодня.

На бумаге европейские союзники по НАТО совокупно имеют 1,9 миллиона солдат, чего на первый взгляд достаточно, чтобы противостоять России с ее 1,1 миллиона солдат. Но на самом деле европейским силам НАТО будет трудно привлечь к вероятному конфликту более 300 000 из этого количества военных.

"Оборонное планирование НАТО в Европе в течение многих лет сводилось к вопросу "Готовы ли вы предоставить 300 спецназовцев для Афганистана", и ничего общего с массовостью. Это создало пробелы", - говорит Камиль Гранд, сотрудник Европейского совета по международным отношениям и до 2022 года помощник генерального секретаря НАТО. За исключением Греции и Турции, "мы наблюдаем сокращение сил на всем континенте год за годом".

Как отмечает Financial Times, в определенном смысле количество является грубым показателем военной силы, что показало российское вторжение в Украину. Но даже в технологически развитых армиях количество все еще имеет решающее значение, поскольку малочисленные подразделения имеют ограниченную способность выдерживать потери. Фактор сдерживания также имеет решающее значение.

"Если возникнет кризис, мы должны быть в состоянии убедить российскую сторону, что на их пути стоит не только польская армия, но и "кавалерия"", - отмечает Гранд.

Угроза войны России с НАТО

Как писал УНИАН, НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США. В частности альянс разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить силам союзников быстрее достичь линии фронта на востоке Европы.

Американский Институт изучения войны считает, что Россия готовится к широкомасштабному вооруженному конфликту с НАТО в более короткие сроки, чем ранее прогнозировал ряд западных аналитиков. Аналитики считают, что на такие планы российского правителя Путина указывают сразу три фактора: финансовые, экономические и военные показатели России.

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