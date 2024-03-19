Западная доктрина предполагает скоротечную маневренную войну, и это лучший способ потерпеть разгромное поражение в войне с равным противником.

Будущая война великих держав, скорее всего, будет очень похожей на российско-украинскую - кровавая борьба на истощение. Западные страны, похоже, совсем не готовы к такому характеру боевых действий. Такое мнение высказал бывший офицер армии США, военный аналитик Алекс Вершинин в авторской статье для британского Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Он отметил, что западные военные уже давно рассматривают конфликты на истощение как исключение, которого следует избегать любой ценой в пользу более коротких, маневренных столкновений. Но в войнах между примерно равными соперниками, такими как Китай и США, победа будет зависеть не от начального количества и качества оружия и солдат, а от способности компенсировать потери и продолжать борьбу, считает аналитик.

"В войнах на истощение военные операции определяются способностью государства компенсировать потери и создавать новые формирования, а не тактическими и оперативными маневрами. Сторона, которая принимает изнурительный характер войны и сосредотачивается на уничтожении вражеских сил, а не на захвате территории, скорее всего, победит. Запад не готов к такого рода войне", - пишет Вершинин.

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По его словам, преимущество в уровне профессиональной подготовки солдат, если таковое есть, неизбежно будет утрачено по мере того, как профессиональные солдаты будут гибнуть, а им на смену будут приходить мобилизованные новобранцы.

Преимущество в технологиях тоже не всегда гарантирует победу, ведь примитивное оружие, хоть и уступает более технологичному в своей эффективности, но дешевле и его можно изготовить в большем количестве. Здесь Вершинин приводит пример Второй мировой войны, когда немецкий Рейх изготавливал высокотехнологичные для своего времени танки, но в малом количестве, тогда как СССР изготавливал по 8 своих примитивных танков на один немецкий.

В нынешней ситуации дополнительной проблемой для Запада является высокий уровень международной кооперации промышленного производства, в том числе и военного. В то время как Китай самостоятельно производит почти все, что ему нужно для армии, в странах НАТО производственные цепочки охватывают фактически весь мир (включая сам Китай). В условиях мировой войны, когда логистика находится под постоянными ударами, эта взаимозависимость западных стран еще больше усложнит производство высокотехнологичного оружия.

"По мере того как конфликт затягивается, войну выигрывают экономики, а не армии. Страны, которые поймут это и будут вести такую войну с помощью стратегии истощения, направленной на истощение ресурсов противника, сохраняя свои собственные, имеют больше шансов на победу. Самый быстрый способ проиграть войну на истощение - сосредоточиться на маневрах, тратя ценные ресурсы на ближайшие территориальные цели", - объясняет Вершинин.

Перспектива Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, американская пресса предупреждает, что США должны рассматривать текущую ситуацию в мире как пролог к началу Третьей мировой войны, которую еще можно остановить. Но если США будут самоустраняться от сдерживания агрессора сейчас, это непременно приведет к повторению событий рубежа 1930-1940-х годов.

Однако американский обозреватель Ирвин Стельцер считает, что США гарантированно будут действовать именно таким образом, как они действовали накануне обеих мировых войн - самоизолируются, развязав руки агрессорам, и будут наблюдать за началом мирового пожара, пока этот огонь не начнет прижигать им хвост.

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