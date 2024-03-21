На это указывает ряд показателей.

Россия, скорее всего, готовится развернуть широкомасштабный вооруженный конфликт с НАТО быстрее, чем ранее прогнозировал ряд западных аналитиков.

Об этом сообщает в своем последнем отчете американский Институт изучения войны (ISW). Там указывают, что на такие планы российского правителя Путина указывают сразу три фактора: финансовые, экономические и военные показатели.

Там вспомнили, что во время встречи с лидерами фракций в Госдуме РФ (это произошло после очередного "легитимного" переизбрания Путина в роли главы России) диктатор в очередной раз остановился на важности развития российской экономики.

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В ISW считают, что военная угроза, которую желает противопоставить миру Россия, зависит от финансовых ресурсов, которые Путин сможет направить на "военные рельсы". Сейчас он пытается создать условия для стабилизации экономики.

"Скорее всего, это является частью финансовых и внутренних приготовлений России к потенциальному будущему крупномасштабному конфликту с НАТО, а не только к затяжной войне в Украине", - говорится в отчете.

В то же время военный министр РФ Сергей Шойгу недавно акцентировал на нескольких моментах, которые тоже, скорее всего, являются частью долгосрочных усилий России по подготовке к потенциальной войне с НАТО. В частности, он заявил о формировании армейского корпуса (вероятно, речь идет об АК, который сейчас формируется в Карелии, или 40-й АК, развернутый в Херсонской области Украины) и мотострелковой дивизии (здесь, скорее всего, речь идет о 67-й дивизии, которая находится на линии Харьков-Луганская область в составе новой 25-й общевойсковой армии).

Также глава Минобороны РФ заявил, что российские военные планируют сформировать две общевойсковые армии (ОВА), 14 дивизий, а также 16 бригад до конца 2024 года.

"По оценкам ISW, России в настоящее время не хватает личного состава, военной инфраструктуры и тренировочного потенциала, чтобы должным образом укомплектовать несколько совершенно новых дивизий до уровня армейских соединений до полной боевой готовности в ближайшей и среднесрочной перспективе. Однако такие реформы, скорее всего, направлены на развитие долгосрочного военного потенциала России в отношении НАТО, а не на немедленное создание и укомплектование новых соединений до уровня армии", - считают аналитики Института.

Когда Россия нападет на НАТО - Дуда дал тревожный прогноз

На днях лидер Польши Анджей Дуда высказал тревожные сроки в контексте возможных планов России напасть на одну из стран НАТО. Информация об этом стала распространяться зимой, когда немецкие СМИ раскрыли детали тайного документа Бундесвера, в котором рассматривался соответствующий план Путина.

По словам Дуды, нападение России на Североатлантический альянс может случиться уже в 2026-2027 году. Поэтому лидер Польши акцентировал, что страны-члены НАТО должны срочно увеличить финансирование своей обороны.

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