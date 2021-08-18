Украинские празднования запланированы в десятках канадских городов.

Ниагарский водопад подсветят сине-желтыми цветами ко Дню Независимости Украины.

Посольство Украины в Канаде сообщило "Европейской правде", что наблюдать за этим онлайн можно будет по ссылке 24 августа в 22:00 по местному времени (25 августа в 5:00 по киевскому времени).

"Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!" - заверил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также ко Дню Независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Украинские празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост "Хай Левел", а в Фредериктоне - здание мэрии.

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Автор: Денис Прядко