Больше всего сторонников независимости среди молодежи до 29 лет, а меньше всего - среди людей старше 70 лет.

Через 30 лет за независимость Украины готовы проголосовать почти 83% среди тех, кто определился и пошел бы на референдум.

Такие данные обнародовала на брифинге председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, представляя данные опроса, проведенного со 2 по 11 августа 2021 года.

Она отметила, что среди всех опрошенных на вопрос "Если бы референдум о провозглашении государственной независимости проводился сегодня, то как бы Вы проголосовали с учетом того, какая ситуация сложилась сегодня, через 30 лет независимости?", 69,4% - поддержали бы, 12,7% - не поддержали бы, 10,7% - колеблются, а 7,2% - не принимали бы участия в референдуме. В то же время среди тех, кто определился и готов идти на референдум, 82,7% ответили, что поддержали бы независимость. Балакирева напомнила, что в декабре 1991 года за независимость проголосовали 90,32%. По ее словам, можно говорить, что сегодня достаточно высокий показатель" поддержки независимости Украины. На Западе страны за независимость готовы проголосовать 88,6%, в Центре - 75%, на Востоке - 56,6%, на Донбассе - 44,9%, на Юге - 52,9%.

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Больше всего сторонников независимости среди молодежи до 29 лет (79,2%), а меньше всего - среди людей старше 70 лет (58,6%). Среди людей в возрасте 30-39 лет за независимость готовы голосовать 70,9%, 40-49 лет - 69,5%, в возрасте 50-59 лет - 67,4%, в возрасте - 60-69 лет - 63,7%

Справка. Опрошено 3012 респондентов. Метод - личное интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение-1,1-1,9%.

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Автор: Надя Пришляк