Эксперты определили, что возраст этого янтарного камня составляет от 40 до 70 млн лет.

В Румынии пожилая женщина много лет использовала в качестве дверного упора редкий предмет - крупнейший в мире слиток румынского янтаря. Однако о ценности камня женщина даже не подозревала.

Эксперты оценили драгоценность в миллион евро, пишет WORLD RECORD ACADEMY. Этот большой камень, известный как румынский янтарь, был признан ценным артефактом и передан в музей.

Эксперты определили, что возраст этого янтарного камня, весом 3,5 кг, составляет от 40 до 70 млн лет. Он признан самым крупным образцом румынского янтаря в мире.

Видео дня

На румынских месторождениях янтаря можно найти камни оттенков от желтого до черного, а также с вкраплениями древних насекомых и растений. Ранее там находили фрагменты янтаря с уникальными характеристиками и более 160 цветов и оттенков, в основном темных, от красного до черного.

Некоторые образцы содержат окаменелости пауков, жуков, ракообразных, многоножек, а также перья птиц и шерсть животных.

Другие новости о драгоценных камнях

23 августа стало известно, что на руднике Карове в Ботсване обнаружен второй по величине алмаз в мире. По данным правительства Ботсваны, найденный камень, весом 2492 карата, является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и крупнейшим, когда-либо найденным в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: