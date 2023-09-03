65-летний политик регулярно совершает пробежки.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пробежки получил травму.

Пресс-секретарь немецкого правительства заявила для DPA, что Шольц упал и получил синяки. Он чувствует себя нехорошо и даже отменил запланированную на 3 сентября поездку в город Геринген.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представительница Шольца.

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Напомним, что в июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи в пригороде Тель-Авива после того, как он внезапно потерял сознание.

Шольц и Украина

Недавно группа антиукраинских активистов в Мюнхене пыталась сорвать выступление Шольца, но канцлер решительно ответил им, заявив, что Германия продолжит поддерживать Украину оружием и назвав этих активистов "защитниками Путина".

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