Он обвинил противников предоставления Украине оружия в защите разжигателя войны Владимира Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался в адрес противников поставок оружия для Украины. Последние пытались сорвать выступление Шольца на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене.

"Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну, - не имеет ничего общего с пацифизмом. Те, кто пришёл на площадь как "голуби мира", - на самом деле "падшие ангелы из ада", которые защищают разжигателя войны Владимира Путина", - цитирует канцлера Шольца DW.

Согласно последнему опросу ARD-DeutschlandTrend, 52% избирателей считают, что Германия не должна поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. 36% придерживаются противоположного мнения. Особенно велико количество противников поставок в восточной части Германии, где "против" выступают более 70% населения.

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Военная помощь Украине от Германии - детали

Правительство Германии запланировало ежегодную военную поддержку Украины в размере 5 млрд евро. Предоставлять ее планируют до 2027 года. Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение правительства должен утвердить Бундестаг.

Также Линднер сообщил, что ФРГ уже предоставила Украине помощи на 22 миллиарда евро. 12 миллиардов из этой суммы потратили именно на военную поддержку.

В Германии официально подтвердили поставки Украине системы воздушной разведки нового поколения Luna. Ее передача состоится в течение этого года.

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