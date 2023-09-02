Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение оставить возможность использования закрытых атомных электростанций.

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение младшего партнера по коалиции о том, что стране следует оставить открытой возможность использования своих закрытых немецких АЭС, заявив, что атомная энергия является "мертвой лошадью" в Германии.

Как сообщает Associated Press (АР), парламентская группа Свободных демократов одобрила политическое заявление, в котором говорится, что она хочет "остановить демонтаж атомных электростанций, которые все еще пригодны для использования" в рамках усилий по подготовке к наихудшим сценариям развития событий.

"Это единственный способ, которым мы сможем действовать в любой ситуации", — говорится в заявлении.

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Шольц отклонил это предложение. "Ядерная энергетика закончилась. Проблема атомной энергетики в Германии — мертвая лошадь. Тому, кто захочет построить новые атомные электростанции, понадобится 15 лет и придется потратить по 15–20 миллиардов евро (16,2–21,6 миллиардов долларов) на каждую", - сказал он.

Ядерные реакторы в Германии

16 апреля 2023 года сообщалось о том, что три последние работающие АЭС в Германии, "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", отключили от энергосети. Решение было принято после катастрофы японского ядерного реактора на Фукусиме в 2011 году. Но некоторые выступали за переосмысление после того, как цены на энергоносители резко выросли из-за войны в Украине.

"Риски атомной энергетики, в конечном счете, не поддаются контролю, поэтому отказ от нее делает нашу страну более безопасной и позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов", - заявила министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке.

Почти две трети немцев не поддерживают закрытие последних атомных электростанций в Германии. 32 процента респондентов, опрошенных социологическим институтом YouGov, выступают за продление эксплуатации АЭС на ограниченный срок, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.

16 апреля 2023 года Бавария потребовала немедленно подключить немецкие АЭС к сети.

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