По словам спикера Путина, обсуждение таких тем является крайне опасным.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки иностранных войск в Украину.

Как сообщает пропагандистский ТАСС, Песков назвал такие инициативы опасными. По его словам, в таком случае будут "непоправимые последствия".

"Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы, как прямая отправка военных контингентов в Украину, которые могут нанести непоправимый ущерб безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", - заявил он.

Иностранные войска в Украине - что заявлял Макрон

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Париже встретились лидеры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран и других союзников для обсуждения дальнейшего оказания поддержки для обороны Украины в войне с Российской Федерацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя официального согласия нет, он не исключает привлечения западных войск на территорию Украины в будущем.

Также Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности". Он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины. Кроме того, Макрон заявил, что Европа должна быть готова к возможному нападению России на страны НАТО.

Зато российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые решатся отправить в Украину своих военных.

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