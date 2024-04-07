Военнослужащие отрабатывают свои действия в случае столкновения с Россией.

Немецкие военные проводят масштабные учения в 300 километрах от российской границы.

Как пишет BILD, в заснеженной ледяной норвежской пустыне военные из стран НАТО отрабатывают свои действия в случае столкновения с Россией. Считается, что если территория Североатлантического альянса подвергнется нападению, то бойцы Дивизии быстрого реагирования окажутся на передовой первой.

"Люди всегда волнуются. Пять или шесть лет назад я не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Поэтому сейчас мы отрабатываем то, что нам, возможно, скоро придется использовать", - поделился немецкий военнослужащий Грегор.

Сейчас НАТО проводит маневры с участием 90 тысяч солдат из 31 страны. Эти учения должны стать предупреждением для Владимира Путина, который угрожает Западу новой эскалацией.

"Россияне очень внимательно изучают боеспособность немецких горно-стрелковых войск. И они сделают из этого свои выводы", - уверен Грегор.

Солдаты из Дивизии быстрого реагирования не спят уже 48 часов: по сценарию учений им не положен отдых. Ужин готовится на газовых плитах, военные пытаются согреться.

"Конечно, моя жена также обеспокоена. Но со временем ко всему привыкаешь. Гораздо сложнее объяснить ситуацию ребенку, это требует большого педагогического мастерства. Мой пасынок знает, что я на учениях. Он знает, что здесь безопасно, все мирно, боевыми пулями мы не стреляем. Поэтому страха не так много", - рассказывает военный.

Учения НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.

более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.

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