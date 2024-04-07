Войска Германии ведут учения в Норвегии / t.me/BILD_Russian

Немецкие военные проводят масштабные учения в 300 километрах от российской границы.

Как пишет BILD, в заснеженной ледяной норвежской пустыне военные из стран НАТО отрабатывают свои действия в случае столкновения с Россией. Считается, что если территория Североатлантического альянса подвергнется нападению, то бойцы Дивизии быстрого реагирования окажутся на передовой первой.

"Люди всегда волнуются. Пять или шесть лет назад я не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Поэтому сейчас мы отрабатываем то, что нам, возможно, скоро придется использовать", - поделился немецкий военнослужащий Грегор.

Сейчас НАТО проводит маневры с участием 90 тысяч солдат из 31 страны. Эти учения должны стать предупреждением для Владимира Путина, который угрожает Западу новой эскалацией.

Немцы на учениях / t.me/BILD_Russian

"Россияне очень внимательно изучают боеспособность немецких горно-стрелковых войск. И они сделают из этого свои выводы", - уверен Грегор.

Солдаты из Дивизии быстрого реагирования не спят уже 48 часов: по сценарию учений им не положен отдых. Ужин готовится на газовых плитах, военные пытаются согреться.

Немцы на учениях / t.me/BILD_Russian

"Конечно, моя жена также обеспокоена. Но со временем ко всему привыкаешь. Гораздо сложнее объяснить ситуацию ребенку, это требует большого педагогического мастерства. Мой пасынок знает, что я на учениях. Он знает, что здесь безопасно, все мирно, боевыми пулями мы не стреляем. Поэтому страха не так много", - рассказывает военный.

Учения НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

  • более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.
  • более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
  • более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.

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