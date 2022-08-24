Образование таких интернациональных механизмов происходит в Польше, Германии, Нидерландах, Франции и Бельгии.

Полномасштабное вторжение России в Украину повысило уровень напряжения в мире. В связи с этим в отдельных странах НАТО происходит образование интернациональных механизмов коллективной обороны.

Об этом сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

"Некоторые, особенно активные члены НАТО, понимая недостатки 5 статьи, начали принимать определенные превентивные механизмы. Например, в составе армии Польши есть 4-й Сувальский противотанковый полк, который имеет довольно разношерстную материальную часть. Там есть и старые советские ПТРК "Малютка" и относительно новые израильские противотанковые ракеты. Задача этого полка проста-если кто - то из рашистов возьмется атаковать Сувальский коридор он должен выйти первым и остановить российские танки, независимо от действий в штаб-квартире НАТО", - пояснил он.

По словам эксперта, это не единичный случай.

"Образование таких интернациональных механизмов коллективной обороны в рамках НАТО происходит не только в Польше. В рамках реформы о структурировании под стандарты НАТО Бундесвер предполагает, что несколько механизированных батальонов армии Нидерландов должны действовать вместе с ними. Аналогичные реформы проводят Франция и Бельгия. Последняя переписала программу развития армии так, чтобы быть полностью совместимой с Францией", - подытожил Киричевский.

Напомним, ранее эксперт заявил, что НАТО может вступить в войну в Украине и ждет, когда РФ даст повод.

Вас также могут заинтересовать новости: