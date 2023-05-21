Некоторым женщинам письма со странным посланием пришли на старые адреса, где они жили более 20 лет назад.

В австралийском Мельбурне по меньшей мере 65 женщин получили по почте от неизвестного отправителя использованные презервативы.

Как сообщает ВВС, полиция начала расследование странных инцидентов. Следствие считает, что жертвы связаны между собой - все они учились в частной школе для девочек 1999 года. Из выпускного альбома злоумышленник получил адреса женщин. Некоторые послания пришли на старые адреса женщин - их получили родители.

При этом злоумышленник некоторым жертвам присылал несколько писем с использованными презервативами. Также в письме были рукописные послания с непристойными предложениями и угрозами.

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Сейчас отправителя ищут по анализу ДНК и экспертизе почерка.

"Это может быть бывший ученик, сотрудник, это может быть кто - то, кто нашел этот выпускной альбом в мусоре", - заявили в полиции.

Другие похожие инциденты

Ранее в Костромской областной думе РФ депутаты вызвали друг друга на дуэль. Один из них предложил организовать ее на арене цирка, размахивая презервативом.

Впрочем, новостями о презервативах не так уж легко удивить. Недавно нинеколог из Гондураса был ошеломлен, обнаружив таракана у влагалища пациентки.

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