Кроме Дуке на борту вертолета находились также министр обороны и министр внутренних дел.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил об обстреле своего вертолета, когда он находился на борту. В результате нападения в корпусе транспорта остались следы от пуль.

Об этом пишет NYT.

Кроме Дуке на борту вертолета находились также министр обороны и министр внутренних дел. Жертв или раненых нет. Власти не сказали, кто, по их мнению, может быть причастен к атаке, которая произошла недалеко от границы с Венесуэлой.

Дуке назвал обстрел "трусливым" и заявил, что продолжит борьбу с оборотом наркотиков, терроризмом и организованной преступностью.

Правительство Колумбии в течение нескольких десятилетий борется с наркокартелями, военизированными группировками и другими криминальными элементами. Мирное соглашение, подписанное в 2016 году предшественником Дуке с самой крупной повстанческой группировкой, не остановила насилие в некоторых регионах страны, особенно в сельских районах.

Нападение в пятницу произошел, когда Дуке летел в пограничный город Кукуту в неспокойном районе Кататумбо, где процветает незаконный бизнес по изготовлению кокаина.

Некоторые из наркокартелей сейчас находятся в соседней Венесуэле, правительство которой к ним относится лояльнее.

Критики Дуке утверждают, что он сделал недостаточно для остановки расправы наркокартелями над общественными деятелями.

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Автор: Яна Ставская