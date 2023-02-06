Инцидент случился в ночь на 6 февраля в Калужской области, которая находится в 130 км от Москвы.

Местные власти Российской Федерации сообщили о взрыве очередного беспилотника. При этом обстоятельства его уничтожения не уточнили.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля в Калужской области, как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram.

"В пять утра 6 февраля недалеко от Калуги на высоте 50 метров взорвался беспилотник", - написал он.

По данным чиновника, никаких разрушений на земле нет. Люди в результате взрыва не пострадали. Как отмечают российские СМИ, БПЛА взорвался в воздухе над лесом неподалеку от Калуги. Город расположен всего в 130 километрах от Москвы.

"Хлопки" в Российской Федерации

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские чиновники часто стали сообщать о загадочных "хлопках" и "бавовне" внутри РФ.

Буквально накануне в Белгородской области прозвучал мощный взрыв, звук которого зафиксировали на нескольких видео. Сообщалось, что причиной происшествия стал неудачный запуск ракеты С-300 со стороны россиян.

Днями ранее "бавовна" случилась в Борисовке Белгородской области РФ, вследствие чего вспыхнула нефтебаза.

Также перед Новым годом оккупанты аналогичным образом приземлили собственную ракету во время массированного обстрела Украины 31 декабря. Обломки боеголовки упали в Волгоградской области.

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