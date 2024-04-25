Он заявил, что страна планирует пересмотреть опыт Польши по этому вопросу.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Впрочем, власти страны следят, как это планирует реализовать Польша.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает Delfi. По его словам, страна пока не рассматривает конкретных мер для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не будет. Но (вероятный вариант ограничения этих лиц - УНИАН) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат. Возможно, он подойдет и для Литвы", - отметил Кащюнас.

Литовский министр добавил, что пока трудно оценить точное количество мужчин-украинцев призывного возраста, которые находятся в Литве.

Что предшествовало

В среду правительство Украины объявило о правилах, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах

Как сообщал УНИАН, Польша готова помочь Украине вернуть граждан мужского пола призывного возраста и помочь своей стране в войне против России.

По данным базы данных Евростата, по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза проживает около 4,3 миллиона украинцев, из них около 860 тысяч - взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что является вторым по величине показателем после Германии.

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