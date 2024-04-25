В исключительных случаях можно получить документ, который заменит загранпаспорт.

В Германии получение или продление временного вида на жительство для беженцев из Украины не предусматривает непременного наличия действительного паспорта.

Главное, чтобы была возможность установить личность человека, сказал представитель Сената Берлина в ответе на запрос DW. По его словам, право на пребывание в стране и связанные с этим возможности не зависят от решения Министерства иностранных дел Украины.

Если украинское посольство или консульство откажется выдавать или продлевать действие паспорта только на основании непройденной службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Видео дня

Однако он отметил, что выдача такого документа возможна только если человек призывного возраста докажет, что имеет веские причины для поездки. Отмечается, что обязательство служить в ФРГ считается вполне приемлемым гражданским долгом.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", - предупредил он.

Что изменилось для украинцев за рубежом:

Напомним, на днях МИД временно остановил предоставление консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах. Глава министерства Дмитрий Кулеба назвал это "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

Уже позже Кабмин принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины 18-60 лет могут получить загранпаспорта и паспорта гражданина страны только в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: