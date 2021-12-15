Им предложили сдаться.

Полиция Лондона выпустила "адвент-календарь" с находящимися в розыске людьми.

Календарь опубликован в их Twitter.

Правоохранители обратились к общественности за помощью в поиске преступников.

В "календаре" использованы фотографии 12 людей, разыскиваемых за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021

"Для тех, кто находится в розыске, наше послание понятно - мы не перестанем искать вас, пока вас не арестуют. Вы не сможете вечно уклоняться от правосудия. Поступите правильно и сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не испортить Рождество для вашей семьи и друзей", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Адвент-календарь - календарь для отслеживания времени до прихода Рождества. В "окошке" календаря обычно можно найти небольшой подарок.

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Автор: Людмила Жерновская