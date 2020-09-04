Открытие дела на территории РФ может запустить механизм санкций.

Стало известно, когда и при каких условиях Россия откроет уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом журналистам сообщил представитель Путина Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

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По его словам, следствие начнут, как только получат подтверждение наличия в организме Навального ядовитого вещества.

Сейчас в РФ, утверждает Песков, проходит «доследственная проверка» по этому поводу.

«Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. Если найдется подтверждение информации о наличии в биологических пробах пациента каких-либо ядовитых веществ, то, конечно, нет сомнений, что будет следовать и де-юре открытие следствия», - заявил он.

Песков добавил, что Россия в этом вопросе хочет быть «последовательной и осторожной», и что версия отравления рассматривалась правоохранительными органами «с первых дней, когда больной был в реанимации в Омске».

Открытие уголовного дела по факту отравления Навального на территории РФ может запустить механизм санкций против причастных к преступлению лиц в Москве.

Однако в ЕС не уверены, что этот процесс вообще когда-либо начнется, и вспоминают о других резонансных отравления россиян: когда следствие фактически затормаживали, а виновников не находили.

Отравление Алексея Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

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Автор: Яна Ставская