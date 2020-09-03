Искать причастных к преступлению должны россияне, поскольку инцидент произошел именно в РФ.

Европа возьмется за вопрос введения санкций против виновников отравления оппозиционера Алексея Навального только после того, как узнает окончательные результаты расследования дела.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на слова представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

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Он отметил, что на сегодня определить виновников в связи с ходом расследования не удается.

«Мы в ЕС были очень четкими в своей реакции - мы хотим увидеть, как причастные лица привлечены к ответственности. Но для этого должно быть начато расследование, и должны быть результаты. Этого еще нет. Поэтому сейчас сложно говорить о наказании», - ответил посол.

Искать причастных к преступлению должны российские правоохранители, поскольку инцидент произошел именно в РФ. Впрочем, дипломат признал, что аналогичных случаев в России немало, и все они не расследованы должным образом.

"Мы видели, как в России убивали других людей и заглушали голоса других оппозиционеров. Могу напомнить только Анну Политковскую, Сергея Магнитского, Бориса Немцова. Были ли у нас удовлетворительные результаты расследования их убийств? Что же, послужный список очень удачный", - отметил он.

Кремль связывают с отравлением российского политика Алексея Навального. 2 сентября немецкие врачи обнаружили в организме госпитализированного вещество из группы российского препарата «Новичок», способного повреждать нервную систему и даже убивать.

Украина уже заговорила о необходимости санкций против России в рамках этого дела. А США в тот же день заявили о подготовке новых санкций против Москвы.

В ответ Кремль все обвинения в причастности отравления его самого большого критика отвергает.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравления оппозиционера.

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Автор: Яна Ставская