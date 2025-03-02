Американский миллиардер согласился с призывом вывести США из этих организаций.

Американский миллиардер Илон Маск, который в администрации США возглавляет Департамент эффективности правительства, считает, что Соединенные Штаты должны выйти из состава НАТО и ООН.

Накануне политический комментатор Дэвид Дж. Фримен, который зарегистрирован в соцсети Х под ником Хантер Иглман, опубликовал пост, в котором призвал США выходить из упомянутых организаций.

"Пора выходить из НАТО и ООН", - написал Фримен.

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2 марта Маск сделал репост этого поста, написав: "Согласен".

США и НАТО: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, НАТО может не остаться в своем нынешнем виде в свете последних высказываний президента США Дональда Трампа, считает глава Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц.

Европейские страны осознали, что нынешняя администрация США может отменить обязательства Америки перед НАТО, и это потенциально может разрушить 76-летний альянс. Поэтому, по мнению военного обозревателя Дэвида Акса, Европа должна стремиться к "стратегической автономии".

Также стало известно, что Россия на переговорах в Эр-Рияде требовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы. Руководитель аппарата президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что американская делегация отклонила требование Москвы, однако нет никаких гарантий, что Вашингтон не пойдет на эту уступку российскому диктатору Владимиру Путину.

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