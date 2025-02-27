Проект приобретения "стратегической автономии" стоил бы сотни миллиардов долларов, но учитывая действия американских властей, он стоит того, чтобы его реализовать, пишет обозреватель.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожает отменить обязательства Америки перед НАТО, что потенциально может разрушить 76-летний альянс. Хотя заявление об этом сделал новый канцлер Германии Фридрих Мерц, эта мысль, вероятно, засела в головах многих европейских лидеров.

Мерц заявил, что его приоритетом "будет скорейшее укрепление Европы", чтобы "достичь реальной независимости от США". Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что Европа должна стремиться к "стратегической автономии". Военный обозреватель Дэвид Акс в материале для The Telegraph назвал шаги, которые должны сделать европейские страны.

По его словам, такой проект приобретения "стратегической автономии" стоил бы сотни миллиардов долларов, но учитывая действия американских властей, он стоит того, чтобы его реализовать. Все должно начаться с самолетов-шпионов, воздушных дозаправщиков, спутников и глушителей радаров, считает Акс. Это критически важные военные возможности, которыми Соединенные Штаты обладают в избытке, а Европе их в значительной степени не хватает. Завершиться этот путь должен более разнообразными европейскими ядерными силами сдерживания.

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Отмечается, что Европа имеет достаточно истребителей, вертолетов, фрегатов, десантных кораблей, авианосцев и подводных лодок, чтобы соответствовать или даже превышать российский потенциал. Но ей не хватает того, что военные специалисты называют "enablers". Речь идет о специализированных силах, выполняющих сверхсложные и часто очень опасные задачи, которые дают возможность менее специализированным силам выполнять свои собственные миссии.

Так, по словам Акса, европейцам не хватает пилотируемых и беспилотных самолетов разведки, наблюдения, а также пилотируемых воздушных дозаправщиков. Самолеты ISR обнаруживают цели для атаки истребителей и других сил. Дозаправщики же увеличивают радиус действия истребителей, чтобы они могли достигать целей, которые могут быть за многие сотни километров от них.

"В космосе все еще хуже ... и в электромагнитном спектре. Соединенные Штаты владеют 5200 из 7500 крупных спутников в мире, в том числе моделями наблюдения и связи, а также незаменимым навигационным созвездием GPS. Китай имеет около 600 спутников, Россия – около 200. Весь остальной мир, включая все европейские космические державы, имеет только 1600 спутников", – пишет обозреватель.

Акс обратил внимание, что администрация прошлого президента США Джо Байдена оснащала украинские Воздушные силы средствами постановки помех и противорадиолокационными ракетами. И чтобы соответствовать украинской обороноспособности – не говоря уже о соответствии американской обороноспособности – европейские военно-воздушные силы должны начать модифицировать гораздо больше своих истребителей для выполнения задач по непосредственному поражению российских зенитно-ракетных комплексов.

"Как только эти гипотетические европейские силы SEAD и DEAD завершат свою опасную работу, европейские истребители смогут наносить очень разрушительные удары по критически важным российским узлам снабжения и управления в глубине контролируемой Россией территории. Но лишь при наличии достаточного количества самолетов наблюдения и спутников для обнаружения целей – и достаточного количества танкеров для заправки топливных баков. Чтобы достичь стратегической автономии, за которую справедливо выступают Мерц и Макрон, Европа должна строить специализированные самолеты и космические аппараты. Много. И быстро", – констатировал Дэвид Акс.

Оборона Европы: страны увеличивают расходы

В Лондоне объявили о самом большом увеличении расходов на оборону со времен холодной войны. Как сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, речь идет о цели выйти на уровень в 2,5% ВВП к 2027 году с перспективой увеличения до 3% в дальнейшем.

Тем временем Дания планирует увеличить свои расходы на оборону до более 3% экономического производства, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ. Страна дополнительно потратит 17 млрд долларов до 2033 года.

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