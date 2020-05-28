В Уганде мужчина поджег дочь, принявшую христианство

Тетя пострадавшей отвезла ее в больницу, где ей диагностировали сильные ожоги на ноге, животе, в области ребер, шеи и на спине.

В Уганде отец-мусульманин избил и поджег 24-летнюю дочь за то, что она приняла христианство.

Об этом сообщает Morning Star News.

Девушка находилась у своей тети в Мбале, так как сопровождала отца в командировке, а из-за карантина, введенного на фоне распространения коронавируса, не могла вернуться домой. Там она впервые начала слушать христианские радиопрограммы. В начале мая пострадавшая позвонила подруге своего отца, исповедовавшей католицизм.

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«Она рассказывала мне о Христе и о путях спасения», - поделилась девушка.

По ее словам, разговор о христианстве услышал отец. Он сначала избил ее, а затем облил бензином из канистры и поджег.

«Он сказал своей сестре, что я приняла христианство, и он хочет меня убить», — рассказала девушка.

Тетя пострадавшей отвезла ее в больницу, где ей диагностировали сильные ожоги на ноге, животе, в области ребер, шеи и на спине.

Об инциденте не стали заявлять в полицию.

Как сообщал УНИАН, в Буркина-Фасо вооруженные боевики совершили нападение на протестантскую церковь. В результате нападения погибло по меньшей мере 24 человека.

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